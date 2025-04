Acará celebra 150 anos de emancipação com grande festa popular

A estimativa é receber mais 20 mil pessoas durante os três dias, com shows de Zé

O município de Acará, no nordeste do Pará, se prepara para um dos maiores eventos de sua história: a comemoração dos 150 anos de emancipação, que ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de abril. Com uma extensa programação esportiva e cultural, o evento reúne artistas nacionais e regionais, impulsionando o turismo e movimentando a economia local. A estimativa é receber mais de 20 mil visitantes durante os três dias de festa.



Entre as atrações confirmadas, Zé Vaqueiro, fenômeno do forró eletrônico; o cantor gospel Fernandinho; a rainha do tecnomelody, Viviane Batidão; além de grandes nomes da música paraense, como Dona Onete, Pinduca, Edilson Moreno, Mauro Cotta, Kim Marques,

Wanderley Andrade, Lima Neto, Aninha Odalisca e Nelsinho Rodrigues, além da aparelhagem Lendário Rubi. A expectativa é de que milhares de pessoas participem da celebração desse momento histórico.



Mais do que uma celebração, os 150 anos de Acará representam um marco para o município, evidenciando seu crescimento e potencial turístico. Com a alta procura por hospedagem na cidade, o evento deve aquecer o comércio local, gerar novas oportunidades e consolidar Acará como referência na realização de grandes festividades no Pará.



“Estamos preparando um dos maiores eventos culturais do estado, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento do município e a valorização da identidade local. Essa festa é para o povo do Acará, que merece comemorar esse momento com alegria, segurança e muito orgulho”, destacou o prefeito Pedrinho da Balsa (MDB).



A comemoração faz parte do calendário anual da Prefeitura de Acará, por meio de suas secretarias municipais, com o objetivo de fortalecer a cultura e o lazer na região, promovendo o desenvolvimento social e econômico da cidade. A programação conta com o apoio do Governo do Estado, do senador Beto Faro, da deputada federal Dilvanda Faro e do deputado estadual Chamonzinho.



Serviço:

Comemoração dos 150 anos do município de Acará

Dias 19, 20 e 21 de abril de 2025

Evento aberto ao público