Patrícia Poeta revela significado das publicações enigmáticas em suas redes sociais

Na noite de sexta-feira, 11 de outubro, a apresentadora Patrícia Poeta chamou atenção nas redes sociais com postagens intrigantes em seu perfil no Instagram. As publicações enigmáticas incluíam declarações a um personagem chamado Roger e mostravam partes de seu corpo, como mãos, pernas e cabelos. De acordo com informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, tais posts faziam parte de uma estratégia de divulgação para a fantasia que Patrícia utilizaria posteriormente naquela noite.

Contexto do baile

O evento em questão foi o Baile de Halloween da Sephora, realizado no luxuoso Hotel Unique, em São Paulo. Com o tema “A Sétima Arte”, o baile homenageia não apenas o cinema, mas diversas formas de expressões artísticas presentes no mundo audiovisual. O caráter glamoroso do evento atraiu várias personalidades do meio artístico e da moda, tornando-se um dos eventos mais esperados do circuito social de São Paulo.

A escolha da Fantasia

Conforme relatado por Fábia Oliveira, Patrícia Poeta escolheu se fantasiar de Jessica Rabbit, uma personagem marcante do filme Uma Cilada para Roger Rabbit (1988), da Disney. O longa, que combina atores reais com animação, tornou Jessica Rabbit um ícone cultural e a primeira personagem animada reconhecida como um símbolo de sensualidade. A escolha conecta-se diretamente com o misterioso “Roger” mencionado nas postagens de Patrícia, remetendo ao coelho protagonista da animação e esposo de Jessica Rabbit.

Impacto nas redes sociais

As postagens de Patrícia Poeta nas redes sociais logo capturaram a curiosidade de seus seguidores e geraram uma série de especulações. A estratégia da apresentadora, ao utilizar referências diretas e indiretas a Roger Rabbit, serviu não apenas como um meio de aguçar a curiosidade do público, mas também de criar uma narrativa em torno de sua presença no evento. Os fãs e seguidores reagiram de forma animada, comentando e compartilhando as publicações com entusiasmo.

Cultura pop

A escolha de Jessica Rabbit como fantasia não só evidencia o poder de influências nostálgicas e icônicas da cultura pop, como também é um reflexo do contínuo interesse por personagens clássicos da sétima arte. Eventos como o Baile da Sephora servem de vitrine para o desfile de moda e cultura, onde celebridades têm a oportunidade de explorar aspectos criativos e inusitados de suas personalidades através do uso de fantasias inspiradas em figuras marcantes do cinema e do entretenimento em geral.

Patrícia Poeta, ao vestir-se de Jessica Rabbit, não só prestou homenagem a um ícone da animação e do cinema, como também reafirmou sua conexão com o público através do uso inteligente das redes sociais. Assim, eventos como o Baile de Halloween mantêm vivas as tradições da fantasia e do escapismo cultural, agora amplificados pelo alcance digital das plataformas sociais.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução.