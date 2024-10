Agentes da Base Candiru apreendem 8 tabletes de droga na região do Baixo Amazonas

Nesta sexta-feira, 11, agentes da Base Fluvial Integrada Candiru, instalada em Óbidos, no Baixo Amazonas, apreenderam 8 tabletes de drogas que saíram de Manaus, no Amazonas, com destino ao município de Santarém, no oeste paraense.

A ação ocorreu durante uma fiscalização de rotina realizada por agentes do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), Polícia Militar e Polícia Civil. A guarnição abordou a embarcação “F/B Ana Beatriz”, que tinha como origem o município de Manaus, no Amazonas, e constatou que um dos passageiros apresentou um documento falso. O homem também confessou transportar o material ilícito, escondido no forro do banheiro masculino da embarcação.

Para o titular da Segup, Ualame Machado, a apreensão demonstra a importância das fiscalizações integradas diuturnas na região. “Nossas equipes estão em um ponto estratégico, que nos permite atuar 24h nas fiscalizações de embarcações que trafegam nessa área, resultando na desarticulação de qualquer ilícito que ocorra na região. Portanto, reforçamos que vamos manter as ações para reduzir, cada vez mais, o tráfico de drogas e qualquer outro crime, garantindo a segurança da população do Baixo Amazonas”, afirmou Ualame Machado.

No total, foram encontrados 7,547 kg de “skank” e 1,137 kg de substância com característica de cocaína. O passageiro e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Óbidos para os devidos procedimentos legais.

Base Candiru – Entregue em setembro de 2024, a Base Integrada Fluvial Candiru é mais um investimento feito pelo Governo do Estado para aprimorar a segurança na malha fluvial do Pará. Com localização estratégica no Rio Amazonas, a Base faz integração das forças de Segurança Pública, bem como órgãos de fiscalização ambiental e alfandegárias do estado e município.

Texto: Esther Pinheiro / Ascom Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação