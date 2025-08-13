PSS abre hoje inscrições com 426 vagas para reforçar a saúde pública de Belém

A Prefeitura de Belém anuncia o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025 para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial, nos dias 13 e 14 de agosto. Todas as informações sobre o processo seletivo, como resultados, convocações e editais, estão disponíveis no Diário Oficial do Município de Belém e no site oficial da seleção.

Ao todo, o edital prevê o preenchimento de 426 vagas distribuídas entre diferentes áreas e perfis profissionais. O processo seletivo será composto por três fases: inscrição; análise documental e curricular; e entrevista. Todas as fases são de caráter classificatório e eliminatório.

Os candidatos que concorrerem às vagas da Estratégia Saúde da Família (ESF) deverão se inscrever conforme a lotação desejada, não sendo permitida alteração após a inscrição. Já os candidatos das Equipes E-Multi, do Consultório na Rua e os odontólogos com especialização poderão ser alocados de acordo com a necessidade e conveniência da Sesma. Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função. Caso haja múltiplas inscrições, será considerada válida apenas a última realizada.

O novo PSS da Saúde vai recompor equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), Equipes Multiprofissionais (E-Multi), do programa Consultório na Rua (CNAR) e de Odontologia com especialidades. O edital atende a uma necessidade de excepcional interesse público, fortalece a saúde no município e alcança quase 100% de cobertura do Programa Estratégia Saúde da Família (ESF) na rede municipal de saúde.

A suspensão do processo seletivo anterior foi motivada por instabilidades técnicas na plataforma de inscrições que comprometeram o andamento do certame.

VAGAS E REMUNERAÇÃO

Para a Estratégia Saúde da Família (ESF), serão ofertadas 61 vagas para médicos, 74 para enfermeiros, 107 para técnicos de enfermagem, 45 para odontólogos e 10 para técnicos em saúde bucal. A remuneração para o cargo de médico será de R$ 9.042,69. Para os demais cargos de nível superior, o valor pode chegar a R$ 3.862,14. As funções de nível médio e técnico terão salário de R$ 2.416,32.

Nas Equipes E-Multi, estão previstas 6 vagas por especialidade, nas áreas de fisioterapia, terapia ocupacional, educação física, nutrição, farmácia, psicologia, psiquiatria, pediatria, cardiologia, ginecologia e endocrinologia.

Já para o programa Consultório na Rua, estão disponíveis vagas para médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos, técnicos em saúde bucal, psicólogos, educadores sociais, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, nutricionistas e farmacêuticos, totalizando 39 vagas.

Além disso, o edital inclui 24 vagas para odontólogos com especialidades.

Para mais informações, os interessados devem consultar o edital publicado no Diário Oficial do Município.

Serviço: inscrições para o novo PSS da Saúde

Período: 13/08/2025 a 14/08/2025 (até às 23h59)

Onde se inscrever: pss.belem.pa.gov.br

Quem pode se inscrever: profissionais da saúde de níveis médio, técnico e superior

INSCRIÇÕES GRATUITAS

ATENÇÃO! Cada candidato poderá se inscrever para apenas uma função. Em caso de múltiplas inscrições, será considerada apenas a última registrada.

Cronograma completo:

Publicação do edital: 12/08/2025

Inscrições: 13/08/2025 e 14/08/2025

Resultado preliminar das inscrições: 18/08/2025

Recursos contra o resultado preliminar: 19/08/2025

Análise dos recursos: 20 a 22/08/2025

Resultado definitivo das inscrições: 25/08/2025

Análise documental e curricular: 26/08 a 01/09/2025

Resultado preliminar da segunda fase: 02/09/2025

Recursos contra o resultado preliminar da segunda fase: 03/09/2025

Análise dos recursos: 04 a 07/09/2025

Resultado definitivo da segunda fase e locais de entrevista: 08/09/2025

Entrevistas: 09 a 12/09/2025

Resultado final e homologação: 16/09/2025

Fonte e imagem: Agência Belém