PF investiga fraudes em benefícios sociais. Alvo oferecia ate R$ 20 mil por dia para cooptar funcionários de casa lotérica.

A Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão, na operação Mateus 4.4. O investigado é suspeito de falsificar documentos públicos, fraudar benefícios sociais e aliciar funcionários de casas lotéricas.

Foram apreendidos documentos de benefícios sociais na casa do investigado, que não estava no local. Com o cumprimento da medida judicial, a PF espera chegar a todos os envolvidos nos crimes praticados.

O alvo chegou a oferecer até R$ 20 mil por dia, para que funcionários de casas lotéricas realizassem ativações indevidas do aplicativo Caixa Tem. A oferta, porém foi recusada pelos trabalhadores.

Para completar o esquema, também eram cooptados idosos, para que se passassem por terceiros, após falsificação de documentos pessoais. Depois, eram feitos a transferência e o acesso a contas bancárias das vítimas.

Dessa forma, o investigado chegou a sacar irregularmente outros benefícios, que não necessitavam a ativação na lotérica. A investigação também busca revelar qual foi o valor.

