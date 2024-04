Segup monta esquema de segurança com mais de 1.400 agentes para o clássico entre Remo e Paysandu

A estrutura de segurança pública para o clássico do futebol paraense, entre Remo e Paysandu, marcado para esta quarta-feira, 03, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista “Edgar Proença”, o Mangueirão, já foi definida e contará com mais de 1.400 agentes de segurança integrados no dia da partida. As ações serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em conjunto com os órgãos de segurança estadual e municipal, cujo principal objetivo é garantir a tranquilidade aos torcedores. A partida faz parte da semifinal da Copa Verde 2024 e tem expectativa de reunir 45 mil torcedores, com início às 20h.

As ações do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) serão executadas de forma integrada antes, durante e após o grande clássico da Amazônia. De acordo com o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira, diante da realização de quatro jogos clássicos entre Remo e Paysandu, previstos para ocorrer em abril, e assim o Estado se prepara com um forte esquema de segurança para garantir a ordem e tranquilidade de todos durantes as partidas.

“Nós do Sistema Estadual de Segurança Pública estivemos reunidos com os representantes dos demais órgãos que também participam das operações integradas, bem como outros que não necessariamente são um sistema de segurança, e traçamos as estratégias da área de segurança para a realização desses jogos. Foram analisados os problemas anteriores verificados durante a realização dos grandes jogos no Mangueirão, principalmente com uma atenção dedicada à questão do trânsito. A partir disso, um planejamento foi montado e teremos atuação de todos os órgãos de maneira conjunta, com policiamento que vai se estender em várias áreas da cidade, o apoio no deslocamento de torcida, delegações dos clubes, acesso na questão da mobilidade, segurança interna, uso de tecnologia no mangueirão com o circuito interno de tv, enfim, tudo isso para que o torcedor vá e volte e aproveite essa sequência de jogos da maneira mais tranquila possível”, afirmou Luciano de Oliveira.

ESQUEMA

A estratégia de segurança elaborada pela Segup e órgãos de segurança, engloba a fiscalização das vias de acesso, o entorno e manutenção da ordem e segurança no estádio; o ordenamento do fluxo de trânsito para garantir a fluidez; a agilidade no atendimento da população se houver a necessidade do registro de ocorrências, e a garantia do direito de ir e vir de todos com tranquilidade.

PLANEJAMENTO

Todo o planejamento operacional foi definido em reunião realizada na última segunda-feira, 1º, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), em Belém, e contou com a participação de representantes da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), além dos demais integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), Guarda Municipal, além dos representantes do Clube do Remo e Paysandu Sport Club, para alinhar e organizar os últimos preparativos para as partidas do principal clássico do futebol paraense que ocorrerão nesta quarta-feira, 3, e no próximo dia 10 de abril.

O aporte operacional começa às 15h, com abertura do estacionamento, e reforçado às 17h, quando será liberado o acesso aos portões para o público. O Centro de Controle e Comando Operacional do Novo Mangueirão reunirá os pontos focais de cada força. Do Centro será possível monitorar as imagens das câmeras instaladas no estádio e no entorno, e agilizar as respostas às demandas.

TRÂNSITO

Os agentes do Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN), estarão mobilizados em pontos estratégicos nas vias de acesso ao estádio pela Avenida Augusto Montenegro, e em frente ao Mangueirão. Equipes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) também estarão posicionadas nas vias, inclusive pela rodovia Transmangueirão. Em ambos os sentidos e vias, os agentes de trânsito vão atuar no ordenamento do trânsito para que os veículos possam fluir com agilidade sem causar transtorno à população e ao público que vai assistir à partida, assim como na travessia de pedestres em frente ao estádio.

A partir das 17h a Rodovia Transmangueirão terá sentido único até a Avenida Augusto Montenegro. Ao final da partida, o sentido único é inverso, seguindo até a Avenida Independência.

“Nós reforçamos para que as pessoas que puderem, se desloquem até o estádio com antecedência para evitar congestionamentos. Inclusive, quem for adquirir tickets de acesso ao estacionamento, estamos orientando que seja comprado com antecedência para que tenha acesso por dois portões exclusivos e assim evitar as filas. Outro ponto que temos reforçado, é a proibição das garrafas de vidro no estacionamento e dentro do estádio, portanto pedimos a colaboração de todos para que possamos garantir a ordem e paz na praça esportiva”, afirmou o Secretário Adjunto da Segup.

UNIDADES POLICIAIS As unidades instaladas no Mangueirão, como o Batalhão de Polícia de Eventos, responsável pela preservação da ordem pública nos grandes eventos realizados, estará em pleno funcionamento na articulação das ações ostensivas da tropa da Polícia Militar, bem como, a Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos, que vai garantir o atendimento e a agilidade no registros de ocorrências, se necessário.

Imagem: Agência Pará de Notícias