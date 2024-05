PF prende homem que vendia pornografia infantojuvenil online

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 28, a operação Vendas Online, em Belém. O investigado foi flagrado com arquivos ilícitos e foi preso.

O alvo criava grupos em aplicativos de mensagem e oferecia para venda “packs” contendo pornografia infantojuvenil, além de filmes e séries diversos.

No cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal, os policiais encontraram no aparelho celular do investigado os arquivos ilícitos que eram vendidos. O item foi apreendido e passará por perícia técnica para extração dos dados.

A operação foi denominada Vendas Online em referência ao combate da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Policia Federal a crimes de armazenamento, compartilhamento e venda de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil através de plataformas digitais na internet.

O investigado responderá por esses crimes, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outros crimes que venham a ser descobertos no decurso das investigações.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. A prevenção é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes.

Imagens: Ascom/SRPF-PA