Clube do Remo volta a decepcionar e perde por 3 a 1 para o ABC

O Clube do Remo até que jogou bastante, mas não o suficiente para superar a equipe do ABC, na casa do adversário, no Estádio Frasqueirão, em Natal, no Rio Grande do Norte. O jogo da noite desta segunda-feira, 24, Dia de São João, valeu pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, Série C

Com o resultado, o Remo fica mais longe do G-8, que abriu cinco pontos de vantagem em relação ao clube do Estado do Pará. O ABC, no entanto, ultrapassou o Leão na tabela do Brasileiro. Os gols da partida ficaram por conta de Jenison, Lucas Sampaio e Daniel Cruz, que marcaram os gols do ABC e Felipinho, que descontou para o Leão Azul.

Agora, o ABC tem 12 pontos e o Remo, 10, após uma partida que teve direito ao triste espetáculo dos confrontos entre torcidas organizadas. Segundo informações, logo aos 30 minutos iniciais da partida, após o gol do Clube do Remo, um integrante da Remoçada teria invadido o campo para tentar furtar uma faixa. No entanto, integrantes da Gang do ABC partiram para a briga, paralisando a partida da noite desta segunda-feira, 24, no Frasqueirão.

No começo do jogo se observou que as duas equipes partiram para o ataque e houve um equilíbrio de ambos os lados. Os goleiros do Remo, Marcelo Rangel, e do ABC, Pedro Paulo, fizeram duas grandes defesas nos momentos iniciais, mas a verdade é que o Leão se baqueou muito após sofrer o primeiro gol. A equipe ficou desestabilizada e falhou nas jogadas e nas finalizações. Afinal, foram logo dois gols com tempo de menos de três minutos de um para o outro.

Na 11ª rodada, o Remo volta a atuar em Belém, desta vez para encarar a Ferroviária. O jogo será no próximo sábado, 29, às 19h30, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Já o ABC visita o Ypiranga, no mesmo dia, às 17 horas.

