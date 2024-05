Repórter da CNN foge do trabalho para encontro e cai do 3° andar

Um repórter da CNN Brasil caiu do 3° andar de um prédio na última quinta-feira (23), em Brasília (DF), após sair no meio do expediente para ver uma pessoa com quem ele havia marcado um encontro em um aplicativo de relacionamento. A informação foi publicada inicialmente pelo site Metrópoles e mais detalhes do caso foram divulgados pelo portal Leo Dias nesta segunda-feira (27).

De acordo com o Metrópoles, o jornalista teria ficado gravemente ferido após cair de uma altura de mais de 12 metros durante o encontro, que aconteceu em um prédio na Asa Norte. Ainda segundo o site, o repórter teria saído da sede do veículo em que trabalha em direção ao apartamento em questão, que seria de um homem que ele conheceu por meio de um aplicativo gay.

Com várias lesões pelo corpo, o jornalista foi levado para o Hospital de Base do DF (HBDF), onde passou por cirurgias. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso e pretende colher o depoimento do jornalista, quando ele se recuperar. O dono do imóvel, por sua vez, também será chamado para prestar depoimento.

De acordo com o portal Leo Dias, o repórter em questão até chegou a fazer uma aparição no telejornal Novo Dia, por volta das 6h da última quinta, mas não voltou a aparecer na programação, nem foi visto posteriormente na redação de jornalismo.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/CNN Brasil