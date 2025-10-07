terça-feira, outubro 7, 2025
Planetário em Belém promove observação gratuita da superlua nesta terça-feira 7

Os apaixonados pelo céu terão um motivo especial para olhar para cima nesta terça-feira. O Planetário do Pará vai promover uma sessão gratuita de observação da superlua, que promete encantar moradores e visitantes de Belém.

O evento será aberto ao público e acontecerá no espaço do próprio planetário. Além de telescópios disponíveis para observar a lua de perto, educadores e astrônomos estarão presentes para tirar dúvidas e explicar curiosidades sobre o fenômeno.

A superlua ocorre quando a lua cheia coincide com o momento em que o satélite natural está mais próximo da Terra, o que faz com que pareça maior e mais brilhante no céu.

A atividade é uma oportunidade para famílias, estudantes e curiosos aprenderem mais sobre astronomia e contemplarem o espetáculo celeste de forma segura e gratuita.

O evento ocorrerá a partir das 19h, com telescópios e binóculos disponíveis para que os participantes vejam os detalhes do satélite natural.  Os portões do planetário serão fechados às 20h30.  A entrada é gratuita e não será necessária inscrição prévia.

O objetivo da ação é aproximar as pessoas da astronomia, estimulando o interesse pelas ciências do céu e promovendo uma experiência única.

Imagem: Agência Pará

