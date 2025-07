TERROR! Casal é achado sem cabeça e com sinais de agressão na Bahia

Bruno Dias Alves e Carliane de Jesus Constantino foram encontrados sem cabeça e com marcas de tiros e agressões pelo corpo; o crime aconteceu na Bahia

por Redação Contigo!

No sábado (19/07), os corpos de Bruno Dias Alves e Carliane de Jesus Constantino, os dois com 30 anos, foram encontrados decapitados e com marcas de agressão e tiros na região da Aldeia Boca da Mata, em Porto Seguro, na Bahia

Como aconteceu o crime?

Os corpos foram encontrados pela Polícia Cívil do Estado da Bahia, sem as cabeças e com marcas de facada e tiro espalhados pelos cadáveres.

No momento da identificação do crime, a Polícia Civil ainda encontrou porções de maconha e de cocaína. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) ficou responsável pela perícia, necropsia e remoção dos corpos e a 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro ficou responsável por investigar o caso por completo.

A Polícia Civil da Bahia reforçou que depoimentos e investigações estão em andamento para identificar os responsáveis e entender a motivação do duplo homicídio em Porto Seguro.

GAROTA DE PROGRAMA É ENCONTRADA MORTA E SEM CABEÇA

O assassinato aconteceu no dia 15 de maio e segundo informações obtidas pelas autoridades locais, a garota de programa havia comentado com sua amiga que estava prevendo sua própria morte e contando os dias para que isso acontecesse. Após esse desabafo, Denisa nunca mais apareceu e teve seu corpo encontrado decapitado.

O assassino de Denisa confessou o crime e era seu ex-cliente, Vasile Frumuzache, de 32 anos, casado e pai de dois filhos. “Ela estava me chantageando. Foi por isso que eu a matei”. Com base em informações reveladas pela polícia, o criminoso revelou que era sempre ameaçado pela profissional caso ele não lhe pagasse 10 mil euros, cerca de R$ 64 mil reais.

No dia do crime, Vasile invadiu a propriedade onde Denisa estava hospedada, carregando uma mala e na madrugada ele foi visto saindo com a mesma mala que ela havia trazido da sua casa, em Roma. Dentro dela, estava o corpo da garota de programa.