Clube do Remo não aceita o resultado do último jogo contra o Paysandu e pode procurar o tapetão

A diretoria do Clube do Remo entrou com um pedido na Federação Paraense de Futebol (FPF), devido a arbitragem no clássico Re-Pa válido pelo Parazão 2024. O clube azulino entrou com pedido de Mandado de Garantia e a não homologação do resultado do jogo do último domingo, 07, válido pela final do Campeonato Paraense 2024. A FPF, por meio de nota, respondeu ao filiado sobre o caso, ainda ontem, terça-feira, 09.

O departamento jurídico do clube azulino pediu a anulação do resultado do Re-Pa que terminou com vitória do Paysandu por 2 a 0. A justificativa do Remo seriam os erros do árbitro catarinense Braulio da Silva Machado e do árbitro paraense Djonaltan Costa Araújo, responsável pelo VAR na partida. Além disso, o clube emitiu posicionamento contra os árbitros junto à FPF e também á Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ao tomar conhecimento do caso, a CBF retirou o árbitro paraense do Re-Pa desta quarta-feira (10), válido pelo jogo de volta das semifinais da Copa Verde 2024.

Imagem: Samara Miranda / Agência Remo