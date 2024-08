Polícia Civil prende casal por tráfico de drogas e apreende 500 kg de entorpecentes em Santarém

Neste sábado, 3, a Polícia Civil do Pará prendeu um casal em uma operação realizada em Santarém, no oeste do estado. A ação resultou na apreensão de mais de 100 kg de drogas, incluindo substâncias semelhantes à maconha e óxi. A operação foi coordenada pela 12ª RISP – Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI-BMA) e da 16ª Seccional Urbana de Santarém.

Durante as investigações, a polícia obteve informações sobre uma grande quantidade de entorpecentes armazenada em um depósito no bairro Residencial Salvação. Ao verificarem o local, que pertence ao suspeito preso, os policiais encontraram 313 tabletes de substância semelhante à maconha, além de um cilindro com aproximadamente 100 kg de pedras, presumivelmente óxi, totalizando cerca de meia tonelada de droga.

“Estamos empenhados em combater o tráfico de entorpecentes e o resultado da operação é um reflexo do nosso compromisso contínuo em combater esse crime e proteger a sociedade paraense”, destacou o delegado-geral, Walter Resende.

Também foram apreendidos um veículo Chevrolet S10, dois celulares e outros equipamentos possivelmente utilizados no preparo das drogas.

Uma mulher que estava presente no local também foi presa em flagrante. Ambos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial, juntamente com os entorpecentes e os demais objetos apreendidos para procedimentos cabíveis e estão à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação