Vídeo: Boni diz que foi demitido da Globo sem aviso prévio

O diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, deu declarações sobre sua saída da TV Globo. Durante entrevista ao podcast Flow, ele revelou que não recebeu aviso prévio e não imaginava que ia parar por decisão de “outros”.

Boni afirmou ainda que era inocente e foi demitido como culpado.

– Eu sempre pensei que um dia eu ia parar, mas nunca imaginei que eu fosse parar por decisão dos outros. Eu pensei que ia dar o aviso prévio [mas] eu fui comunicado que eu ia embora de um dia para noite e ninguém me convidou para fazer um jantar. Eu era inocente e fui demitido como culpado – falou.

O comentário ocorre 27 anos depois de o diretor ter saído da emissora. Segundo Boni, a Globo vivia um bom momento e não havia motivo para ele ser mandado embora.

– Eu podia ter ajudado na reconstrução da empresa de uma outra forma, poderia ser mais útil para a Globo do que eu fui.

Ele admitiu que ficou magoado.

– Eu merecia um afago. Não precisava ser um jantar de 400 pessoas, mas precisava que passasse a mão na minha cabeça ou que desse um tapinha nas minhas costas e me dissesse um ‘obrigado’, mas eu não recebi tapinha nas costas, recebi um pontapé na bunda.

No entanto, Boni segue mantendo laços com a Globo. Ele é sócio da TV Vanguarda, afiliada da emissora no Vale do Paraíba, e seu filho, Boninho, é responsável por sucessos como o reality show Big Brother Brasil.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/ Print de vídeo YouTube Flow Podcast