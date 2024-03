Polícia Civil reforça o atendimento virtual da Delegacia da Mulher durante o feriado

Equipes da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) da Polícia Civil, reforçam os serviços da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Virtual (DEAM Virtual), para que mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou nas relações íntimas de afeto registrem ocorrências sem precisar ir à delegacia.

O trabalho é realizado de forma integrada com as demais forças de segurança, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) durante o feriado prolongado de Semana Santa.

Segundo a delegada Monique Castro, que integra a coordenação itinerante, o objetivo é intensificar o compartilhamento de informações e folders de divulgação dos serviços oferecidos no site da Polícia Civil do Pará, onde as vítimas podem solicitar medidas protetivas de urgência, requisitar perícias e obter suporte sem sair de casa.

“De forma itinerante percorremos os distritos de Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro e outras regiões do Pará, informando à população os serviços ofertados na plataforma, onde oferecemos suporte às vítimas de violência de gênero e solicitação de medidas protetivas de urgência”, destacou a delegada.

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, o atendimento virtual para vítimas de violência doméstica e familiar é feito por uma equipe policial que acompanha em tempo real as ocorrências, dando suporte em todas as regiões do Estado.

“De forma integrada, com os serviços da Deam Virtual podemos atender ocorrências registradas não somente na região metropolitana, mas também em outras regiões do Estado, que representa um passo significativo na proteção dos direitos das mulheres”, pontuou o gestor.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação