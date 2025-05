Polícia Federal abre concurso com 192 vagas e salários de até R$ 11 mil

Estão abertas as inscrições para o novo concurso público da Polícia Federal (PF), com 192 vagas imediatas para cargos de níveis médio e superior na área administrativa. O cadastro pode ser feito até o dia 21 de maio, no site do Cebraspe, organizador da seleção.

Os salários iniciais vão de R$ 7.605,31 para cargos de nível médio a R$ 11.070,93 para os de nível superior, incluindo gratificações, auxílios e outros benefícios. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com exceção dos cargos de médico, que terão carga horária de 20 horas semanais.

A taxa de inscrição é de R$ 90 para o nível médio e R$ 110 para o nível superior, com prazo de pagamento até 23 de maio. Quem for cadastrado no CadÚnico ou for doador de medula óssea pode pedir isenção da taxa até o dia 5 de maio.

Distribuição das vagas

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio:

Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior:

Administrador (6), Assistente social (13), Contador (9), Enfermeiro (3), Estatístico (4), Farmacêutico (2), Médico clínico (11), Médico ortopedista (5), Médico psiquiatra (19), Nutricionista (1), Psicólogo clínico (4), Psicólogo organizacional (2), Técnico em pedagogia (10), Técnico em comunicação social (3).

Etapas do concurso

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas no dia 29 de junho. Para nível superior, a prova será pela manhã; para nível médio, à tarde. Haverá ainda etapas específicas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros. Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Polícia Federal no estado escolhido na inscrição, conforme a necessidade da instituição.

Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil