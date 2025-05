Operação policial desarticula esquema de furto de energia em distribuidora de frutas e verduras em Belém

Fraude que durava cerca de quatro meses desviava 3.500 kWh mensais, o equivalente ao consumo de 15 residências populares; responsáveis foram detidos

Uma ação conjunta das Polícias Civil e Científica do Pará, com o apoio técnico da Equatorial Pará, desarticulou um suposto esquema de furto de energia elétrica em uma distribuidora de frutas e verduras em Belém. A operação ocorreu nesta quarta-feira, 30 de abril, após denúncias sobre a irregularidade no estabelecimento comercial.

Segundo informações preliminares das autoridades e da distribuidora de energia, a fraude estaria ocorrendo há aproximadamente quatro meses. Após constatações realizadas no local, verificou uma ligação clandestina que desviava energia elétrica antes que ela fosse registrada pelo medidor da unidade consumidora.

O volume de energia desviado foi estimado em cerca de 3.500 quilowatts-hora (kWh) por mês. Para se ter uma ideia do impacto, essa quantidade seria suficiente para suprir o consumo mensal de aproximadamente 15 casas populares, considerando um consumo médio padrão para essa categoria residencial.

Durante a operação, as pessoas presentes no estabelecimento e apontadas como responsáveis pela unidade foram detidas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

Furto de energia é crime

Representantes das polícias e da distribuidora reforçam que o furto de energia, popularmente conhecido como “gato”, é crime previsto no Código Penal Brasileiro, artigo 155. A pena para quem comete essa infração pode variar de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, além de multa. Além das sanções criminais, o responsável pela fraude é obrigado a ressarcir toda a energia furtada e não faturada durante o período da irregularidade.

O furto de energia não apenas gera prejuízos financeiros, que acabam impactando indiretamente a tarifa de todos os consumidores, mas também compromete a qualidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica para a vizinhança, podendo causar oscilações, interrupções e até acidentes graves na rede.

Como denunciar

A colaboração da população é fundamental para combater as fraudes e garantir um fornecimento de energia mais justo e seguro para todos. Denúncias de furto de energia podem ser feitas de forma anônima e segura através dos seguintes canais:

As denúncias podem ser feitas diretamente à Equatorial Pará por meio da Central de Atendimento: 0800 091 0196 ou pelo site oficial da empresa www.equatorialenergia.com.br (buscar seção de denúncia). A Polícia Civil do Pará também recebe denúncias por meio do número 181.

Fotos: Divulgação