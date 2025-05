Míriam Leitão é a nova imortal da Academia Brasileira de Letras

A jornalista e escritora Míriam Leitão foi eleita nesta quarta-feira (30) para a Academia Brasileira de Letras (ABL). Ela vai ocupar a Cadeira 7, que pertencia ao cineasta Cacá Diegues, falecido em fevereiro deste ano.

Míriam recebeu 20 dos 34 votos dos acadêmicos, vencendo o economista e ex-ministro da Educação Cristovam Buarque, que obteve 14 votos. Com a eleição, ela se torna a 12ª mulher a integrar a ABL, sendo a quinta entre os membros atuais.

O presidente da Academia, o também jornalista Merval Pereira, elogiou a escolha. “Míriam tem todas as qualificações, é ativa, tem um amplo campo de atuação e representa bem o reforço feminino que precisamos na Academia”, afirmou.

A escritora e acadêmica Rosiska Darcy também comemorou: “É uma alegria. Míriam é uma jornalista conhecida em todo o Brasil e chega para somar, em uma eleição democrática”.

Ruy Castro, outro membro da ABL, destacou o papel da jornalista como “militante da palavra” e disse que ela representa bem o espírito da Academia.

Quem é Míriam Leitão

Nascida em Caratinga (MG), em 1953, Míriam Leitão tem uma longa trajetória no jornalismo e na literatura. Começou a carreira no Espírito Santo e passou por várias cidades até se fixar no Rio de Janeiro, em 1986.

Ela já publicou 16 livros, entre crônicas, romances, obras infantis e de não ficção. É colunista do jornal O Globo, comentarista da GloboNews, do Bom Dia Brasil e da rádio CBN. Também comanda o programa Míriam Leitão na GloboNews.

Aos 19 anos, durante a ditadura militar, foi presa enquanto estava grávida, por se posicionar contra o regime.

Míriam é casada com o escritor e cientista político Sérgio Abranches e tem dois filhos, além de quatro netos.

Imagem: Divulgação Internet