Polícia Federal fiscaliza segurança privada em Redenção

A Polícia Federal esteve no Parque de Exposições de Conceição do Araguaia, ontem, quinta-feira, 01, durante a realização da 26ª EXPO Conceição do Araguaia, no sul do Pará. A ação faz parte da fase inicial de implementação do novo Estatuto da Segurança Privada, que atribui à Polícia Federal a competência para fiscalizar o planejamento prévio de segurança em grandes eventos e verificar se a atuação da segurança privada está em conformidade com o que foi previamente estabelecido.

A visita teve caráter orientativo e marcou o início das atividades de verificação presencial em eventos de grande porte na região. O objetivo é diagnosticar as atuais condições de segurança privada, orientar os organizadores quanto às exigências normativas e promover adequações necessárias para o cumprimento da legislação vigente.

As fiscalizações efetivas, com possibilidade de autuação e aplicação de sanções em caso de irregularidades, estão previstas para iniciar no segundo semestre. A expectativa é de que, com a adoção gradual das medidas recomendadas, a segurança nos eventos da região seja aprimorada ainda no primeiro semestre.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Redenção