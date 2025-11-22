Polícia Federal prende o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua casa; haverá audiência de custódia e exame de corpo de delito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes convocou a Primeira Turma do STF para sessão virtual extraordinária na próxima segunda-feira (24), para referendar a decisão que levou à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado (22), a pedido da Polícia Federal, e levado para a Superintendência da PF, onde ficará em uma sala de Estado, espaço reservado para autoridades como presidentes da República e outras altas figuras públicas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Michel Temer também ficaram detidos em salas da PF.

A organização tomou a decisão após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) convocar uma vigília em apoio ao ex-presidente na proximidade do condomínio Solar de Brasília 2, onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar. A PF avaliou que o ato representava risco para participantes e agentes policiais.

A decisão de Moraes sinaliza ainda que Bolsonaro violou o uso da tornozeleira eletrônica nesta madrugada e tinha “elevado risco de fuga”.

A defesa de Bolsonaro afirmou que ainda não sabe os motivos da prisão preventiva e que esta tentando ter acesso ao pedido da PF a Moraes.

MICHELE REAGE

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se manifestou por meio de seu perfil no Instagram na manhã deste sábado (22), logo após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A líder nacional do Pl Mulher usou uma passagem bíblicar que fala sobre o socorro que só vem de Deus.

“Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra”, diz o Salmo 121, compartilhado no story da ex-primeira-dama.

“Eu confio no Senhor” escreveu Michelle em seguida.

Neste sábado (22), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes expediu ordem de prisão preventiva de Jair Bolsonaro (PL). O pedido foi feito pela Polícia Federal (PF). A decisão ainda não marca o início do cumprimento da pena de reclusão.

Em setembro deste ano, Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma organização criminosa em uma tentativa de golpe de Estado para se perpetuar no governo.

MORAES QUER SESSÃO VIRTUAL

Matéria atualizada às 9h30

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ, com informações da TV Globo, portais e agência Ronabar/Imagens: Reprodução