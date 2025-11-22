Belém é destaque internacional como destino gastronômico mais dinâmico do Brasil, segundo a revista Travel + Leisure

Belém voltou a ganhar projeção internacional ao ser escolhida como “o destino gastronômico mais dinâmico do Brasil” pela revista norte-americana Travel + Leisure, uma das publicações de viagens mais influentes do mundo. O reconhecimento veio em reportagem publicada no início deste mês, assinada pelo jornalista Michael Snyder, especialista em gastronomia, arquitetura e turismo e atualmente radicado na Cidade do México.

No artigo, Snyder narra uma imersão completa pelos sabores da capital paraense, passando por restaurantes, bares, feiras, bancas de rua e até padarias tradicionais. A matéria, intitulada “Os melhores lugares para comer no destino gastronômico mais dinâmico do Brasil”, descreve a diversidade e autenticidade culinária de Belém, destacando ingredientes amazônicos, preparos artesanais e a força da cultura alimentar local.

Entre as referências citadas, a reportagem menciona as delícias da Padaria Biju, conhecida por produtos tradicionais; a Barraca da Fafá, famosa por pratos regionais; o Muamba, bar que tem se consolidado pela criatividade dos sabores; e o tradicional Café Bolonha. O jornalista também destaca a Tapioca da Dina, ponto bastante procurado por moradores e visitantes, e o Restô da Villa Prime, localizado no distrito de Icoaraci, ressaltando a expansão gastronômica para além do centro urbano.

Com o novo reconhecimento da Travel + Leisure, Belém reafirma seu protagonismo na culinária brasileira e reforça a posição da Amazônia como polo de inovação gastronômica, já consolidada por chefs, produtores e empreendedores locais que valorizam ingredientes regionais e tradições seculares.

Da Redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ com informações do Portal Cultura/Imagem: Reprodução