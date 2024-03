Ponte desaba nos Estados Unidos após ser atingida por navio

A ponte Francis Scott Key, na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, desabou na madrugada desta terça-feira (26) devido à colisão de um navio cargueiro com um de seus pilares, de acordo com informações da imprensa local citando fontes municipais e policiais.

O jornal The National e outros meios de comunicação publicaram um vídeo no qual se pode ver claramente o choque e depois o desabamento da parte central da ponte metálica. A colisão ocorreu por volta da 1h30 (horário local, 2h30 de Brasília), quando vários veículos trafegavam na ponte, segundo relatos da imprensa.

Até a manhã desta terça, duas pessoas foram resgatadas das águas do rio Patapsco. O chefe dos bombeiros da cidade, James Wallace, informou à imprensa que, das pessoas resgatadas, uma saiu ilesa e recusou tratamento, enquanto a outra foi levada a um hospital e seu estado é grave.

Os bombeiros estão atualmente procurando por mais de 20 pessoas que caíram na água, segundo disse um oficial da corporação à emissora CNN. As pessoas desaparecidas são, provavelmente, passageiros de veículos que atravessavam a ponte no momento da colisão.

As baixas temperaturas, em torno de 9 graus Celsius, fazem as pessoas temerem pela vida de quem caiu na água, pois podem causar hipotermia. Nenhum dos tripulantes do cargueiro caiu no rio, segundo o jornal The New York Times.

O horário da colisão evitou uma grande tragédia nesta ponte vital para a cidade de Baltimore, que em 2023 teve um tráfego total de 12,4 milhões de passageiros, segundo o governo do estado de Maryland. A ponte metálica de 2,5 quilômetros faz parte da Interstate 695 de Maryland, que circunda Baltimore.

