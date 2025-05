Powell enaltece integridade e serviço público após ataques de Trump

Na última salva do confronto unilateral Trump-Powell, o presidente americano recorreu novamente à sua plataforma de mídia social para pedir que Powell baixasse os custos de empréstimos

Bryan Mena, da CNN

Ser um funcionário público honesto será sempre uma escolha gratificante, disse no domingo o chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, num discurso proferido durante uma cerimónia de pré-graduação na Universidade de Princeton, em meio a meses de ataques pessoais implacáveis do presidente Donald Trump.

“À medida que vocês navegarem no mundo de possibilidades brilhantes que os espera, peço que aceitem o desafio e a oportunidade de servir os vossos concidadãos”, disse Powell. “Daqui a cinquenta anos, vão desejar conseguir olhar para o espelho e saber que fizeram o que pensavam ser correto, em todas as partes da sua vida.”

“No final do dia, a sua integridade é tudo o que tem. Guardem-na cuidadosamente”, disse o dirigente.

Desde que assumiu o comando em 2018, Powell conduziu o Fed através de uma série de desafios, como uma crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, um surto histórico de alta da inflação e, agora, uma guerra comercial global errática que tem perturbado os responsáveis pela tomada de decisões em todo o mundo.

Powell também tem enfrentado ataques diretos e pessoais ao seu caráter – uma coisa rara para alguém que está à frente do banco central dos Estados Unidos.

Trump atacou Powell por não baixar as taxas de juro com a devida rapidez, o acusou de fazer política e o descreveu como um “tolo” e “um grande perdedor”, ao mesmo tempo que disse que a sua demissão “não pode ser feita com a devida rapidez”. Os funcionários do topo da administração avisaram Trump, em privado, do caos no mercado financeiro, se ele prosseguisse com o afastamento de Powell, conforme noticiou anteriormente a CNN.

Powell, por sua vez, permaneceu calado em meio às críticas. Em novembro, quando perguntado se renunciaria caso Trump lhe pedisse, Powell disse que isso “não é possível nos termos da lei”.

Nas últimas semanas, os funcionários do Fed disseram que devem segurar as taxas, em grande parte graças à incerteza persistente sobre as políticas tarifárias de Trump. Trump, entretanto, não apresentou evidências para sustentar suas afirmações de que os funcionários do Fed não estão reduzindo as taxas para ajudar os democratas.

Na última salva do confronto unilateral Trump-Powell, o presidente americano recorreu novamente à sua plataforma de mídia social para pedir que Powell baixasse os custos de empréstimos.

“Powell atrasado demais, um homem que é lendário por ser atrasado demais, provavelmente vai estragar tudo de novo – mas quem sabe???” Trump escreveu em 17 de maio.

No início deste mês, o Fed manteve a sua taxa de juros de referência inalterada num intervalo de 4,25% a 4,5%, prolongando um padrão de manutenção que começou em janeiro. Os funcionários do banco central afirmaram que é melhor esperar para ver como a economia dos EUA responde à guerra comercial em evolução constante de Trump antes de baixar as suas taxas.

“Tudo está sempre em cima da mesa. Mas eu sinto que a régua para mim é um pouco mais alta para agir em qualquer direção enquanto aguardamos para ter alguma clareza “, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, à CNBC em uma entrevista em 23 de maio.

