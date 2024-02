PPP na Cosanpa

Ainda não tem nada sacramentado, mas a Companhia de Saneamento do Pará – Cosanpa, deve terceirizar os serviços de manutenção da rede de distribuição. No bojo da Parceria Público Privada estão os serviços de fiscalização das unidades consumidoras, distribuição da conta de água, corte do fornecimento e consertos de defeitos e problemas surgidos em várias cidades paraenses, a partir da capital. Em suma, passaria a Cosanpa apenas a gerar o fornecimento do líquido precioso. Com a palavra, as autoridades competentes.