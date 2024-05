Sandra Jassa apresenta programa de informações sobre o universo do agronegócio

O programa Agro Pesquisa, apresentado por Sandra Jassa, é transmitido no Canal Rádio Agro Hoje, conhecido por ser a primeira rádio 100% agro do Brasil! O programa é apresentado toda quinta-feira, com notícias fresquinhas, entrevistas com especialistas, análises aprofundadas, dicas valiosas e muito mais: tudo isso sobre o setor que é a força motriz da nossa economia.

O Canal da Rádio Agro Hoje apresenta novidades do mercado agro, entrevistas com especialistas renomados para você ter insights valiosos sobre o setor, além de análises aprofundadas sobre os principais temas do agronegócio.

Quem é Sandra Jassa

Formada em Administração Internacional Business; Missões Humanitárias Internacionais; Comunicação Social – Jornalismo SBT, Projeto SBT AGRO, Programa Agro Pesquisa Rádio.