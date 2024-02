Nos bastidores políticos, o que se comenta, é que o eventual candidato do MDB paraense ao governo do Estado viria da família Barbalho mesmo. Seria o agora ministro das Cidades, Jader Filho. No caso de Hana Ghassan, em 2026, teria a condição de assumir o cargo de governadora paraense, substituindo Helder Barbalho que, então, se renunciaria ao cargo para poder concorrer a uma cadeira no Senado da República, deixada pelo pai, o senador Jader Barbalho que, segundo se comenta, não pretende mais concorrer em 2026 devido a idade avançada e problemas de saúde.