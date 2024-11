Prefeito eleito do Tauá busca parceria da UFRA para criar extensão no município

O prefeito eleito de Santo Antônio do Tauá, Rodrigo Amorim (MDB), se reuniu ontem com a Reitora da Universidade Federal Rural da Amazônia, Herdjania Veras, para discutir projetos importante para o município localizado na microrregião do salgado paraense, nordeste do Estado, a 64 quilômetros de Belém, região metropolitana. Na pauta do encontro, a possibilidade de trazer uma extensão da UFRA para o Tauá e também de colocar o nosso município como espaço para a implantação de novas tecnologias e conhecimentos para o homem do campo.

Rodrigo Amorim dia acreditar que “a presença da universidade UFRA será um marco para a educação e o desenvolvimento local, oferecendo aos nossos jovens novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Vamos trabalhar para tornar esse sonho realidade e fortalecer o futuro da nossa cidade através da educação”, explicou o futuro gestor de Santo Antônio do Tauá, uma cidade agradável, cheia de pontos turísticos, rios, locais paradisíacos bem perto da capital paraense e que pode, sim, ser incluída na rota do ecoturismo, especialmente agora que estamos a menos de um ano da realização da COP 30, a conferência do clima da Organização das Nações Unidas, que acontecerá em Belém.

Ainda na questão da educação, foi sugerido ao prefeito eleito Rodrigo Amorim a implantação de uma escola técnica no Tauá, um SENAI ou trazer alguns cursos técnicos para alguma escola como o Celso ou Inácio pelo turno da noite. A sugestão foi anotada pela equipe técnica do prefeito eleito que irá ver a viabilidade do empreendimento.

Imagem: Divulgação