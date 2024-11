Seleção Brasileira faz segundo treino no Novo Mangueirão com formação completa

Na tarde da terça-feira, 12, a Seleção Brasileira de Futebol realizou o segundo treino no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém, e desta vez com todos os convocados pelo técnico Dorival Júnior. O Brasil jogará com seleção venezuelana pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026 nessa quinta-feira, 14, em Maturín. Antes de a equipe entrar em campo, os jogadores Vanderson e Murillo participaram de coletiva na sala de imprensa do Novo Mangueirão.

Estreante na Seleção Brasileira, o zagueiro Murillo, atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, ressaltou a importância da torcida paraense. “É nesses momentos que a gente precisa mais ainda do apoio. Fico lisonjeado de estar aqui, de ver pessoas na porta do hotel esperando a gente, gritando pelo seu nome. É um sonho realizado. Essa é a importância maior, porque o Brasil tem que voltar a ter essa intimidade com a nossa Seleção. Eu acho que nós, jogadores, também temos consciência disso. E pode ter certeza que está mudando muita coisa. Por mais que seja na convocação, eu vejo que dos últimos jogos para cá vem mudando muita coisa. O Brasil tem dado muito resultado. Nos últimos dois jogos foram duas vitórias. E nesses dois jogos, espero que sejam duas vitórias novamente. A gente está trabalhando muito para isso”, garantiu o jogador.

ESTÁDIO EQUIPADO

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, frisou a importância de o Pará ter um estádio totalmente equipado para receber jogos, treinos e eventos esportivos nacionais e internacionais. “Ontem tivemos treino, e hoje novamente, e dessa vez com a coletiva de imprensa na sala de imprensa do Novo Mangueirão, que é um espaço totalmente equipado e preparado para receber jornalistas, comunicadores em geral e a nossa Seleção. É uma alegria muito grande poder ver o Mangueirão na rota dessas programações esportivas mundiais. É um orgulho imenso. Agradeço ao nosso governador Helder e a toda a equipe que esteve empenhada para fazer deste momento algo memorável”, disse Cássio Andrade.

O engenheiro agrônomo Raimundo Mesquita, ex-jogador do Clube do Remo e do Paysandu nos anos 1970, atualmente responsável técnico pelo gramado do Novo Mangueirão, falou sobre a experiência de ter jogado no estádio e agora estar à frente da preparação do gramado para receber a Seleção Pentacampeã do mundo.

“Eu jamais imaginei que um dia eu seria técnico de um gramado, no caso do Mangueirão, que foi inaugurado oficialmente no jogo entre Seleção do Pará e Seleção do Uruguai, quando eu fiz os dois gols. Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu seria isso aqui. É uma sensação espetacular, por essa magnitude que é o nosso estádio, principalmente agora. O Novo Mangueirão tem tudo de mais moderno; não perde pra ninguém o gramado. O torcedor e o jogador ficam tranquilos, porque o vestiário é espetacular, moderníssimo. Estrutura com todo o conforto. É uma grande sensação de responsabilidade, tanto na época que era para jogar quanto agora, para cuidar desse gramado que está recebendo a Seleção Brasileira”, relatou Raimundo Mesquita.

A preparação da Seleção Brasileira para o jogo contra a Venezuela será concluída na manhã desta quarta-feira, 13, às 9h30, com entrevista coletiva às 11h15. O treino não é aberto ao público, por recomendação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e somente profissionais da imprensa podem acompanhar, respeitando a permanência de 15 minutos. (Colaboração de Jessé Lima – Ascom/Seel)

Imagens: Pedro Guerreiro/Agência Pará de Notícias