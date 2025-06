Documentário sobre Rita Lee estreia no Cine Líbero Luxardo ao lado de clássicos do cinema brasileiro

A partir desta quinta-feira (5), o Cine Líbero Luxardo recebe uma programação especial que celebra ícones da cultura nacional. O grande destaque é a estreia de “Ritas”, documentário que oferece um retrato íntimo e inédito da trajetória de Rita Lee, narrado pela própria cantora. A produção revela não apenas sua carreira musical, mas também aspectos de sua vida pessoal e sua influência como pioneira no rock e na representatividade feminina no Brasil.

Além de “Ritas”, o premiado longa “Manas”, da diretora Marianna Brennand, retorna à programação. O filme aborda com sensibilidade a dura realidade do abuso sexual contra mulheres da região do Marajó, no Pará, destacando histórias de resistência e superação que emocionam e provocam reflexão.

A programação inclui ainda o relançamento de dois clássicos do cinema brasileiro em versões restauradas em 4K: a comédia “Saneamento Básico, o Filme” (2007), estrelada por Fernanda Torres e Wagner Moura, que satiriza com humor a falta de políticas públicas; e o icônico curta “Ilha das Flores” (1989), de Jorge Furtado, uma crítica ácida sobre consumo, desigualdade social e dignidade humana.

Com essa seleção que mistura memória, crítica social e inovação, o Cine Líbero Luxardo reafirma sua importância como espaço de valorização do cinema nacional e de promoção do debate cultural.

📅 Programação completa de 5 a 11 de junho:

“Saneamento Básico” + “Ilha das Flores”: sessões diárias, sempre às 16h ou 19h40

“Manas”: sessões às 18h25 ou 20h05

“Ritas”: sessões às 16h, 18h ou 20h25

Imagem: Agência Pará