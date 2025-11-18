Presidente da CPMI pede suspensão por 180 dias nos consignados do INSS

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, pediu na segunda-feira (17), em Brasília, a suspensão por 180 dias dos descontos de empréstimos consignados nos benefícios dos aposentados.

Nas redes sociais, Viana afirmou que já enviará aos órgãos competentes informações preliminares sobre possíveis irregularidades. Segundo ele, há casos de descontos sem autorização, contas abertas sem pedido do beneficiário e empréstimos feitos em nome de aposentados que nunca solicitaram crédito.

O senador explicou que a proposta não tornaria ninguém inadimplente, pois funcionaria como uma pausa emergencial. Para ele, a medida ajudaria a proteger pessoas que vêm sendo prejudicadas por práticas fraudulentas envolvendo o INSS.

Viana também citou problemas como “adiantamento compulsório” e renda comprometida. Por isso, reforçou que os bancos não poderiam descontar parcelas durante o período sugerido.

– É uma medida de proteção, não de punição. É justiça com quem trabalhou a vida inteira. E a CPMI seguirá firme até corrigir todas essas irregularidades – disse o parlamentar.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News