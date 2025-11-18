terça-feira, novembro 18, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomePOLÍTICA
POLÍTICA

Presidente da CPMI pede suspensão por 180 dias nos consignados do INSS

O senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, pediu na segunda-feira (17), em Brasília, a suspensão por 180 dias dos descontos de empréstimos consignados nos benefícios dos aposentados.

Nas redes sociais, Viana afirmou que já enviará aos órgãos competentes informações preliminares sobre possíveis irregularidades. Segundo ele, há casos de descontos sem autorização, contas abertas sem pedido do beneficiário e empréstimos feitos em nome de aposentados que nunca solicitaram crédito.

O senador explicou que a proposta não tornaria ninguém inadimplente, pois funcionaria como uma pausa emergencial. Para ele, a medida ajudaria a proteger pessoas que vêm sendo prejudicadas por práticas fraudulentas envolvendo o INSS.

Viana também citou problemas como “adiantamento compulsório” e renda comprometida. Por isso, reforçou que os bancos não poderiam descontar parcelas durante o período sugerido.

– É uma medida de proteção, não de punição. É justiça com quem trabalhou a vida inteira. E a CPMI seguirá firme até corrigir todas essas irregularidades – disse o parlamentar.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
“O tempo das promessas já passou”, diz Alckmin na abertura do segmento de alto nível da COP30
Próximo artigo
Vídeo: Igor Normando responde postura de Friedrich Merz, que fez um comentário depreciativo sobre a capital paraense durante o Congresso de Comércio Alemão

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,249FansLike
3,584FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315