Vídeo: Igor Normando responde postura de Friedrich Merz, que fez um comentário depreciativo sobre a capital paraense durante o Congresso de Comércio Alemão

O prefeito de Belém, Igor Normando, rebateu as declarações do Chanceler Alemão, Friedrich Merz, que questionou o desejo de jornalistas de retornar à capital paraense, insinuando um desinteresse pela cidade. Igor Normando considerou a fala do Chanceler como “preconceituosa e arrogante” em sua postura, o que motivou a resposta do prefeito em vídeo publicado nas suas redes sociais.

A crítica de Normando foi direcionada à atitude do líder alemão. Ele enfatizou que “cada um dá o que tem” e que, infelizmente, o chanceler demonstrou desprezo pela cidade anfitriã de grandes eventos globais.

O episódio ocorreu durante um discurso no Congresso de Comércio Alemão realizado em 13 de novembro. “Minhas senhoras e senhores, vivemos num dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada quem gostaria de ficar lá. Ninguém levantou a mão”, disse ele na ocasião.

A resposta do prefeito de Belém em suas redes sociais reforça o sentimento de que a atitude do chanceler foi um desrespeito não apenas à cidade, mas também à sua população, em um momento em que Belém se destaca no cenário internacional.

Ao contrário do que afirmou o chanceler alemão, nas redes sociais, turistas têm demonstrado, cada vez mais, apreço pela cultura e pela culinária paraense. Vídeos que viralizam nas plataformas mostram estrangeiros e visitantes de todo o Brasil desfrutando o melhor que Belém oferece — da gastronomia à riqueza cultural, dos rios aos pontos turísticos, revelando toda a beleza da nossa cidade.

Siga, curte, comente e compartilhe: