Projeto Brasileiro GaiaXS, que Combina Blockchain e Tecnologia para o Meio Ambiente, Pode Ser Apresentado na COP 30

Um projeto inovador desenvolvido por um brasileiro tem o potencial de ser um dos destaques na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), que acontecerá em 2025 no Brasil. O GaiaXS, idealizado por Ailton Rodrigues, analista de TI do Instituto Federal do Piauí (INOVAIFPI), integra tecnologias como blockchain, inteligência artificial e internet das coisas (IoT) para contribuir com a redução dos impactos ambientais e a promoção de práticas sustentáveis.

Selecionado no programa Inova Clima Brasil, promovido pelo Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), o GaiaXS foi um dos 30 projetos mais bem avaliados, garantindo uma aceleração técnica que permitirá ajustes e aprimoramentos antes de sua apresentação na COP 30. A proposta do projeto visa não só mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também fortalecer a resiliência climática em diversas áreas, incluindo monitoramento climático, agricultura sustentável e descarbonização.

“Representar o IFPI e o Piauí nessa jornada é uma grande honra. Esse projeto reflete o potencial do nosso Polo de Tecnologia, que tem impulsionado soluções inovadoras unindo TI e sustentabilidade. A COP 30 será um marco para o Brasil, e quero contribuir com soluções que inspirem mudanças reais”, afirmou Ailton Rodrigues.

O programa Inova Clima Brasil tem como objetivo apoiar ideias que integrem inovação tecnológica com a preservação ambiental, e, com essa seleção, o GaiaXS ganha projeção internacional, acesso a mentoria especializada e a oportunidade de fazer parte de um ecossistema de inovação global. Com ajustes técnicos e capacitações previstas, o projeto de Ailton Rodrigues pode trazer grandes avanços para o Brasil e o mundo na luta contra as mudanças climáticas.

Imagem: Fernando Frazão /Agência Brasil