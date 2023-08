Projeto da Equatorial Pará recebe potes de vidro para serem doados ao banco de leite da Santa Casa de Misericórdia

Doações podem ser entregues em um dos postos do E+ Reciclagem em Belém, Ananindeua, Altamira ou Santarém.

Com o projeto E+ Reciclagem, da Equatorial Pará, a população pode ajudar o banco de leite da Santa Casa de Misericórdia, com a doação de potes de vidros com tampas de plástico. Para isso, o cliente pode ir nos postos do projeto instalados em Belém e em outras cidades como Ananindeua, Altamira e Santarém para fazer a doação.

De acordo com Pricila Hinvait, da área de Eficiência Energética da Equatorial Pará, a parceria com o hospital ajuda diversas famílias. Somente em 2022, cerca de mil potes foram entregues à instituição por meio do E+ Reciclagem.

“O pote de vidro é utilizado para armazenamento do leite humano a recém-nascidos que não podem mamar, então, a doação, além de fazer parte de uma iniciativa sustentável também é um ato de amor ao próximo. Acreditamos muito nesse trabalho que abraça uma causa tão importante”, destaca Pricila.

Resíduos recicláveis

Vale ressaltar que o projeto E+ Reciclagem, além de receber os potes de vidro como doação à Santa Casa, também aceita resíduos recicláveis como, por exemplo, papel, plástico, metal e óleo de cozinha, que podem gerar bônus para a fatura de energia do cliente ou repassados para alguma entidade beneficente sem fins lucrativos, para isso é só apresentar o número da Conta Contrato da instituição.

Confira onde ficam os postos do E+ Reciclagem:

1 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Sede Equatorial Belém (Av. Augusto Montenegro Km 8,5 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

2 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Praça Benedito Monteiro (Bardo de Igarapé Miri, S/N – esquina com a travessa Ezeriel Mônico de Matos – Guamá)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

3 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Assaí Atacadista (Rodovia Mário Covas, 69 – Coqueiro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

4 – Posto E+ Reciclagem: Belém

Onde: Parque Shopping – piso do estacionamento (avenida Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 10h às 13h e das 14h às 19h/Sábado: das 10h às 14h.

5 – Posto E+ Reciclagem: Ananindeua

Onde: Assai BR – estacionamento (Rodovia BR-316 – Centro)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

6 – Posto E+ Reciclagem: Santarém

Onde: Praça Barão de Santarém (avenida São Sebastião – Prainha)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

7 – Posto E+ Reciclagem: Altamira

Onde: Estacionamento do Camelódromo (avenida João Rodrigues – Esplanada do Xingu)

Horário de atendimento: Segunda a sexta: das 8h às 12h e das 13h às 17h/Sábado: das 8h às 12h.

Foto: Divulgação