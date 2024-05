Atleta da Ucrânia que esteve na Rio 2016 morre lutando na guerra com a Rússia

O levantador de peso Oleksandr Pielieshenko, que competiu pela Ucrânia na Olimpíada do Rio 2016, morreu enquanto lutava na guerra de seu país contra a Rússia, de acordo com informações divulgadas na segunda-feira, 06, pelo Comitê Olímpico da Ucrânia e pela Federação Ucraniana de Halterofilismo. “Em 5 de maio, um leureado esportista da Ucrânia, Oleksandr Pielieshenko, morreu na guerra com o inimigo; competidor nos Jogos Olímpicos de 2016, onde conquistou o 4º lugar, era bicampeão europeu de levantamento de peso”, postou o Comitê Olímpico Nacional da Ucrânia nas redes sociais.

“Desde os primeiros dias da invasão em grande escala, Oleksandr juntou-se às Forças Armadas. Ontem recebemos a triste notícia de sua morte. A família olímpica envia condolências aos familiares, amigos e parentes do atleta. Memória brilhante e eterna do Herói!”, concluiu a entidade.

Pielieshenko, de 30 anos, foi duas vezes medalhista de ouro europeu, vencendo a categoria de 85 kg nos Campeonatos Europeus de Halterofilismo de 2016 e 2017.

“Expressamos nossas mais profundas condolências à família e a todos que conheceram Oleksandr!, disse a Federação de Halterofilismo da Ucrânia na segunda-feira em seu comunicado.

A CNN entrou em contato com o Comitê Olímpico da Ucrânia e com a Federação Ucraniana de Halterofilismo para obter mais informações.

O técnico nacional ucraniano de levantamento de peso, Viktor Slobodianiuk, disse em uma postagem nas redes sociais: “A guerra leva o melhor… Homenageado Mestre dos Esportes da Ucrânia, bicampeão europeu, o competidor olímpico de levantamento de peso Oleksandr Pielieshenko morreu heroicamente defendendo a Ucrânia dos invasores.”

“Expresso minhas sinceras condolências à família e parentes de Oleksandr! Esta é uma perda muito grande para toda a comunidade de levantamento de peso da Ucrânia. Heróis não morrem”, completou o treinador.

A CNN entrou em contato com o Comitê Olímpico da Ucrânia e com a Federação Ucraniana de Halterofilismo para obter mais informações.

O técnico nacional ucraniano de levantamento de peso, Viktor Slobodianiuk, disse em uma postagem nas redes sociais: “A guerra leva o melhor… Homenageado Mestre dos Esportes da Ucrânia, bicampeão europeu, o competidor olímpico de levantamento de peso Oleksandr Pielieshenko morreu heroicamente defendendo a Ucrânia dos invasores.”

Fonte:CNN

Mike Ehrmann/Getty Images