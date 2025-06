Quadrilhas de cinco municípios disputam título no Concurso Estadual em Belém nesta terça (17)

Apresentações seguem até 27 de junho, na Fundação Cultural do Pará, com entrada gratuita

O clima junino segue animando Belém! Nesta terça-feira (17), quadrilhas de cinco municípios paraenses entram na disputa do XXI Concurso Estadual de Quadrilhas, que acontece na sede da Fundação Cultural do Pará (FCP). A programação começa às 19h e a entrada é gratuita.

Nesta quinta noite de competição, grupos das cidades de Abaetetuba, Barcarena, Belém, Cametá e Moju prometem encantar o público com muito brilho, coreografias e tradição.

Confira as quadrilhas que se apresentam hoje:

Abaetetuba:

Flor da Terra

Coração Junino de Abaetetuba

Revelação Junina de Abaetetuba

Barcarena:

Roceiros do Divino

Belém:

Balão de Ouro

Roceiros da Barão

Cametá:

Cheiro de Patchouli

Moju:

Encanto Mojuense

Muito além das quadrilhas…

Além da competição, a programação do Arraial de Todos os Santos traz outras atrações culturais. No palco Verequete, montado na Praça do Artista, haverá apresentações de grupos de folguedos juninos, a partir das 19h.

Se apresentam hoje:

Flor da Juventude

Oiarandê-Ara

Vaiangá

Já no palco do teatro Margarida Schivasappa, o público pode conferir cordões de bichos e pássaros juninos, mantendo viva essa tradição tão rica da cultura popular paraense.

Imagem: Agência Pará