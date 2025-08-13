Inquérito conclui que sargento agiu em legítima defesa de terceiro no caso do personal e PM mortos em Belém

A Polícia Civil do Pará encerrou o inquérito sobre o duplo homicídio ocorrido em 19 de maio deste ano, em frente a uma academia no bairro da Sacramenta, em Belém. Segundo a investigação, o educador físico Alberto Wilson dos Santos Quintela foi morto pelo policial militar Rodrigo Alves Ferreira. Em seguida, o sargento Luiz Carlos Carvalho, que estava à paisana e percebeu a ação, atirou em defesa do personal configurando legítima defesa de terceiro. Com a conclusão, o sargento não será indiciado e o caso será arquivado.

As imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que o PM Rodrigo chega de motocicleta armado e aborda o personal, que se preparava para sair da academia. O sargento, que aguardava a esposa do outro lado da rua, interveio acreditando se tratar de um assalto. Através da perícia, foi confirmado que os disparos contra Alberto foram feitos com uma arma calibre .38, sem registro, que estava com o PM Rodrigo.

Imagem: Reprodução