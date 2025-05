Radialista, DJ e promotor de eventos é executado a bala dentro de emissora de rádio comunitária em Abaetetuba

ESTE NÃO É CASO INÉDITO NO INTERIOR DO ESTADO. OS OUVINTES ESCUTARAM OS ESTAMPIDOS DE BALAS DO MOMENTO EM QUE PISTOLEIROS SILENCIAVAM A VÍTIM. POLÍCIA TRABALHA COM TRÊS LINHAS DE INVESTIGAÇÃO, MAS AINDA NÃO TEM PISTAS DOS CRIMINOSOS.

Era para ser mais uma manhã de alegria e comunicação versátil na Rádio Guarany FM Comunitária, em Abaetetuba, município do Baixo Tocantins, no nordeste do Pará, mas o que os ouvintes escutaram foram barulhos de balas, gritos e a emissora em silêncio, com estática. Eram 9h30 da manhã desta terça-feira, 27, quando dois homens, vestindo calças e blusas pretas, calçados de botas, e usando luvas e capacetes, silenciaram com pelo menos três tiros, o radialista, promotor de eventos e DJ Luís Augusto Carneiro Costa, o Luisinho Costa. A vítima morreu na hora e os pistoleiros fugiram de moto sem serem identificados, posto que, nas dependências da emissora, não há câmeras de segurança.

A Polícia trabalha com três hipóteses na linha de investigações: crime passional, político ou em função de acerto de contas, já que, segundo as primeiras apurações, a vítima seria agiota. Agentes da Polícia Civil,, por meio da Delegacia de Homicídios em Abaetetuba, e da Polícia Militar, fizeram um cerco na cidade e nas estradas circunvizinhas no sentido de prender os suspeitos, no entanto, até o fechamento desta matéria, não havia nada de concreto acerca do crime.

O corpo de Luisinho Costa foi removido ao Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves em Abaetetuba, onde ainda permanece.

Luisinho deixa a esposa e uma filha. Ele era filho de Bené Costa, o qual durante muitos anos foi locutor da aparelhagem Ben Som e que, atualmente, é o diretor da referida Guarany FM, localizada na Rua Lauro Sodré, no centro de Abaetetuba.

Segundo a Polícia, estão sendo pedidas imagens das câmeras de segurança da vizinhança. O objetivo, lógico, é descobrir algo sobre os assassinos que, ao que parece, estavam em uma moto Honda Pop de cor branca.

Esta reportagem segue em atualização pela redação do Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ

Por ROBERTO BARBOSA/Imagens: Jorge Nascimento/Reprodução