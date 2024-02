Real Madrid encaminha proposta milionária para tirar jogador titular do Bayern de Munique

Maior time do mundo, o Real Madrid tem uma fome insásiável de contratar grandes craques. Após encaminhar acerto com Kylian Mbappé, o time merengue já mira a contratação de um jovem revelação do Bayern de Munique, o lateral-esquerdo Alphonso Davies, de 23 anos.

O jogador tem contrato até junho de 2025 no clube bávaro, mas não desejar renovar, segundo informou o ‘SkySports Alemanha’. E o motivo seria o mesmo da não renovação de Mbappé no PSG; a vontade de jogar no Real. O Real Madrid encaminha a proposta, que ainda não teve valores oficiais divulgados, apenas que seria na casa dos muitos milhões de euros.

Fonte: Portal Super Craques/Foto: Divulgação