COP 30

Reforçado o esquema de segurança nas cercanias da blue zone

Grande contingente da Polícia Militar e do Exército guarnece a área do entorno da Blue zone, onde ocorrem os principais eventos da Conferência do Clima da ONU nesta segunda e última da COP30, em Belém. Nesta segunda-feira, 17, o forte esquema de segurança não tem caráter repressivo, mas organiza o fluxo de participantes na area azul, onde estão concentradas as delegações estrangeiras, além de organizar o tráfego de veículos nas avenidas Almirante Barroso, Dr Freitas, Júlio César e Duque de Caxias.

Apesar de todo o forte esquema de segurança na manhã de hoje,,há um aparente clima de normalidade, com grande fluxo de participantes na entrada e corredor principal do centro dos debates.

Da Blue Zone, ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ

