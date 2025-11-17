segunda-feira, novembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Pedido de namoro vira destaque no show de Luísa Sonza: “Tomara que dure”, diz cantora

Ao presenciar o pedido de namoro, a cantora se emocionou e relembrou seus próprios relacionamentos passados.

A cantora Luísa Sonza, de 27 anos, surpreendeu os fãs durante seu show no Festival Zepelim 2025, em Fortaleza, na noite deste sábado (15), ao reagir a um pedido de namoro na plateia com uma dose de humor e sinceridade.

O momento, que rapidamente viralizou nas redes sociais, ocorreu enquanto a artista cantava a música “Iguaria”. Ao perceber a movimentação no público, Sonza parou e comentou: “Que coisa linda! É pedido de namoro?”.

Sem esperar pela resposta, a cantora completou o comentário, fazendo uma auto-referência irônica à sua vida amorosa: “Tomara que dure. Que não seja uma desgraça igual alguns dos meus.”

Luísa Sonza foi uma das principais atrações do Festival Zepelim. Após o evento, a cantora aproveitou sua estadia no Ceará e, neste domingo (16), publicou uma foto se divertindo no Beach Park, conhecido parque aquático da região.

Se inscreva no canal:

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Reforçado o esquema de segurança nas cercanias da blue zone
Próximo artigo
Vídeo: explosão seguido de incêndio atinge parque industrial na Argentina

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,207FansLike
3,588FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315