Vídeo: Pedido de namoro vira destaque no show de Luísa Sonza: “Tomara que dure”, diz cantora

Ao presenciar o pedido de namoro, a cantora se emocionou e relembrou seus próprios relacionamentos passados.

A cantora Luísa Sonza, de 27 anos, surpreendeu os fãs durante seu show no Festival Zepelim 2025, em Fortaleza, na noite deste sábado (15), ao reagir a um pedido de namoro na plateia com uma dose de humor e sinceridade.

O momento, que rapidamente viralizou nas redes sociais, ocorreu enquanto a artista cantava a música “Iguaria”. Ao perceber a movimentação no público, Sonza parou e comentou: “Que coisa linda! É pedido de namoro?”.

Sem esperar pela resposta, a cantora completou o comentário, fazendo uma auto-referência irônica à sua vida amorosa: “Tomara que dure. Que não seja uma desgraça igual alguns dos meus.”

Luísa Sonza foi uma das principais atrações do Festival Zepelim. Após o evento, a cantora aproveitou sua estadia no Ceará e, neste domingo (16), publicou uma foto se divertindo no Beach Park, conhecido parque aquático da região.

