Remo reage, goleia o Bahia de virada no Mangueirão e conquista primeira vitória no Brasileiro

Leão Azul sai atrás, muda postura e domina segundo tempo diante da torcida em Belém

Desencantou! Desencantou! Desencantou! Finalmente, o Clube do Remo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série A de forma convincente neste domingo, 22, ao golear o Esporte Clube Bahia por 4 a 1, de virada, no Estádio Olímpico Jornalista Edgar Proença, o Novo Mangueirão, em Belém. A partida, lógico, O jogo teve a cobertura lance a lance da equipe dos titulares do esporte da Grupo Marajoara, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação, Rádio Metropolitana FM e o portal do Jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, 54 anos vendendo barato na esquina da economia Rua Manoel Barata com Padre Eutíquio no centro comercial de Belém do Pará, vendendo Móveis e Colchões em até 10X sem entrada, com entrega e montagem grátis.

Depois de um início irregular, com jogadores visivelmente cansados, pois se confrontaram com o Flamengo, no Maracanã, na última quinta-feira, 19, o Leão Azul mostrou poder de reação, virou o jogo ainda no início do segundo tempo e construiu uma vitória consistente, empolgando o torcedor azulino, a Fenômeno Azul.

INÍCIO DIFÍCIL E DESVANTAGEM

O Remo começou com dificuldades e viu o Bahia dominar as ações. Aos 31 minutos, Kike Oliveira cruzou na medida para Everaldo, que cabeceou para abrir o placar de A PROVÍNCIA DO PARÁ. A atuação azulina, até então, era preocupante, com pouca agressividade e muitos espaços cedidos ao adversário.

REAÇÃO AINDA NO PRIMEIRO TEMPO

Após sofrer o gol, o Leão acordou. Com mais intensidade, passou a criar oportunidades com Marcelinho, Patrick, Zé Ricardo e Alef Manga.

Nos acréscimos, Vitor Bueno acertou um chute forte de fora da área para empatar, mudando completamente o panorama da partida.

VIRADA RELÂMPAGO E DOMÍNIO AZULINO

Na volta do intervalo, o Remo mostrou outra postura. Logo aos três minutos, Yago Pikachu cruzou, e Gabriel Taliari aproveitou o rebote para virar o jogo.

Na sequência, o Bahia teve um pênalti a favor, mas Marcelo Rangel defendeu a cobrança de Luciano Juba, mantendo a vantagem azulina. Foi uma defesa heróica, competente, bela. Arrasou!

Pouco depois, Taliari voltou a marcar após bela assistência de Vitor Bueno, ampliando para 3 a 1.

GOLEADA PARA SELAR A REAÇÃO

Com o jogo sob controle, o Remo ainda transformou a vitória em goleada. Aos 37 minutos, Alef Manga cruzou rasteiro e Jajá fechou o placar em 4 a 1.

A atuação marcou uma virada não apenas no placar, mas também na postura da equipe, que saiu de um início inseguro para um desempenho dominante.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Apesar da vitória expressiva, o resultado representa um feito relevante dentro do histórico entre as equipes. Em confrontos oficiais, o Bahia leva vantagem: são 13 jogos disputados, com 7 vitórias do time baiano, 5 empates e apenas 1 triunfo do Remo até então, o deste domingo. Não faz mal!

Jogando em Belém, o equilíbrio é maior, com predominância de empates e poucos triunfos azulinos, o que torna a goleada deste domingo ainda mais significativa para o Leão.

O retrospecto também mostra que o Remo historicamente encontrou dificuldades diante do adversário, especialmente em competições nacionais como o Brasileirão e a Série B.

PRÓXIMO DESAFIO

O Leão Azul volta a campo na próxima quinta-feira, 26, fora de casa, contra o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro, casa do adversário.

Ficha Técnica

Remo 4 x 1 Bahia – 8ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mangueirão, em Belém

Gols:

Everaldo (31′ do 1ºT); Vitor Bueno (53′ do 1ºT); Gabriel Taliari (3′ e 12′ do 2ºT); Jajá (37′ do 2ºT)

Cartões amarelos:

Zé Ricardo, Marllon (Remo); Rodrigo Nestor (Bahia)

Arbitragem:

João Vitor Gobi, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Kayky Almeida e Tchamba; Zé Ricardo (Picco), Patrick (José Welison), Yago Pikachu e Vitor Bueno; Gabriel Taliari (Jajá) e Alef Manga.

Técnico: Léo Condé

Bahia: Ronaldo (João Paulo); Román Gómez, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Erick, Caio Alexandre e Jean Lucas; Cristian Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

Técnico: Rogério Ceni

Por ROBERTO BARBOSA/Edição: Nazaré Sarmento/Imagens: Samara Miranda/Agência Remo