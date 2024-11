Dupla vinda de Manaus é presa com 111 kg de maconha na chegada da balsa em Santarém

Na manhã deste sábado, 9, a Polícia Civil do Pará prendeu em flagrante dois homens suspeitos de tráfico de drogas. A operação foi coordenada pelo Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas (NAI/BMA), com o apoio da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas e da Delegacia Fluvial de Santarém. A ação ocorreu no porto, logo após a chegada de uma balsa vinda de Manaus ao município de Santarém.

Os detidos estavam em posse de 100 tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando 111,350 kg, acondicionados em sacolas plásticas coloridas. A droga foi encontrada dentro de dois veículos transportados na balsa.

A prisão foi realizada no momento em que os suspeitos desembarcavam os veículos no porto. Além dos carros e dos entorpecentes, foram apreendidos três celulares, e todo o material foi encaminhado para a perícia.

“A operação foi resultado de um intenso trabalho de inteligência e cooperação entre as equipes envolvidas. Isto representa mais um avanço no enfrentamento ao crime organizado na região”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos legais e, após a conclusão do flagrante, o caso será comunicado ao Poder Judiciário. Eles serão encaminhados ao Sistema Penal, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Fonte: Agência Pará/Foto: DIvulgação