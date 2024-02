Santarém + Limpa: Mutirão de limpeza recolhe mais de 6 toneladas de lixo das praias da orla

Mais de 120 voluntários participaram do mutirão de limpeza no sábado, 24. A ação coordenada pela Prefeitura de Santarém, foi coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), com apoio integrado e participação das Secretarias Municipal de Meio Ambiente (Semma), Portos (Sempta), Infraestrutura (Seminfra), Defesa Civil Municipal. Participaram também da ação, alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA, o Instituto Federal do Oeste do Pará – IFPA, a Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, o Instituto Esperança- IESPES, Clube de Escoteiros, Projeto Rios Mais Limpos, além de pessoas da sociedade civil que atenderam o convite feito pelas redes sociais.

A ação aconteceu de forma emergencial devido a grande quantidade de resíduos que se acumularam às margens do rio Tapajos, mais precisamente na orla da cidade, com a subida do nível do rio.

Victor Ambiel é escoteiro, e junto com o grupo, participou do mutirão. Para o jovem, ações como essas são fundamentais para que se desperte a consciência na população que observa a coleta.

“ Cuidar do meio ambiente é um dos pilares das nossas metas como escoteiros, e fazemos isso com todo prazer. Que essas ações em parceria com a prefeitura possa despertar também a consciência daqueles que passam por aqui e veem a gente juntando o lixo que muitas das vezes são jogados por eles mesmos,” disse Victor.

Para o Secretário de Urbanismo e serviços públicos de Santarém, essa é a primeira ação de muitas que serão realizadas em diversos pontos de Santarém.

“Fazemos isso com orgulho, sabemos que todo esse lixo é resultado da ação humana, e somente nós seres humanos podemos mudar essa realidade. Vamos continuar planejando outras ações ao longo dos meses para que isso vire rotina, e que a nossa cidade se torne cada dia que passa uma cidade mais limpa.” Frisou Jean Murilo.

Ao final da ação, os estudantes voluntários receberam da Secretaria municipal de Urbanismo, um certificado de participação em nome da prefeitura, agradecendo o apoio no mutirão.

Em menos de 4 horas de ação, foram coletados mais de 6 toneladas de lixo, que serão destinadas ao aterro Sanitário do Perema, onde passaram pelo processo de triagem que será feito pelas associações de recicladores, para reaproveitar boa parte do material na reciclagem.

A previsão é de que no próximo mês, uma ação similar a essa possa dar continuidade no projeto Santarém + Limpa em outros pontos do município, como por exemplo, Alter do Chão e Orla do bairro Maracanã.

“Esta ação conjunta representa um passo significativo em direção à preservação do nosso meio ambiente. Estamos comprometidos em enfrentar os desafios ambientais de Santarém, e essa iniciativa emergencial reflete nossa determinação em agir diante das situações críticas. O engajamento de mais de 120 voluntários, incluindo estudantes de instituições de ensino locais, escoteiros e membros da sociedade civil, é inspirador. Essa colaboração demonstra que, quando unimos esforços, podemos alcançar resultados notáveis”, disse João Paiva, titular da Semma.

“A coleta de mais de 6 toneladas de lixo em apenas 4 horas é um indicativo da urgência e da eficiência dessa ação. A destinação correta desses resíduos para o aterro sanitário, com a triagem realizada por associações de recicladores, reforça nosso compromisso com a gestão ambiental sustentável”, disse Esequiel Aquino, titular da Semjel.

“Essa é apenas a primeira de muitas ações que implementaremos em parceria com a comunidade para promover a conscientização ambiental e a limpeza de nossos espaços públicos. Agradecemos a todos os voluntários, às instituições de ensino, aos escoteiros, e à população que se uniu a nós nessa importante causa. Juntos, podemos construir um Santarém mais limpo, sustentável e consciente ambientalmente,” disse Sandra Santana, titular da Sempta.

Imagens: Agência Santarém