Sapatos gigantes de 2 mil anos surpreendem arqueólogos no norte da Inglaterra

Durante escavações no Forte Magna, próximo à Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, arqueólogos fizeram uma descoberta inusitada: sapatos romanos com tamanhos surpreendentemente grandes para a época e até para os dias atuais.

Entre 34 peças encontradas em maio, oito têm mais de 30 centímetros, o equivalente ao número 46 no Brasil. O achado chamou atenção pela preservação e, principalmente, pelo tamanho incomum. “No início pensamos que fosse um calçado reforçado para o inverno, mas logo percebemos que havia soldados com pés realmente grandes”, contou a arqueóloga Rachel Frame, que lidera as escavações.

A descoberta levanta a hipótese de que o Império Romano teria alocado soldados de estatura elevada em pontos estratégicos da fronteira, como a Muralha de Adriano. Para a professora Elizabeth Greene, especialista em calçados romanos, os tamanhos são “impressionantes”, mesmo considerando a possível contração do couro com o tempo.

Além das “botas gigantes”, o sítio arqueológico revelou calçados infantis, sandálias e sapatos usados em longas marchas um retrato da diversidade da população que habitava o forte, incluindo soldados, mulheres e crianças.

A boa preservação dos itens foi possível graças ao solo úmido e pobre em oxigênio. No entanto, os pesquisadores alertam: esse equilíbrio está ameaçado pelas mudanças climáticas, que afetam a composição do solo e aceleram a degradação de materiais orgânicos como couro e madeira.

“Cada sapato é um pedaço da vida de alguém que viveu ali não de imperadores, mas de pessoas comuns”, destacou Frame.

As escavações no Forte Magna continuam, com a expectativa de novas descobertas sobre o cotidiano romano em uma das regiões mais remotas do antigo império.

Imagem: Reprodução