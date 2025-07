Polícia Militar apresenta Programa Patrulha Rural durante feira de agricultura familiar em Salvaterra

Durante a 1ª Feira da Agricultura Familiar de Salvaterra, no Marajó, realizada neste sábado (12), a Polícia Militar aproveitou a presença de produtores rurais, pescadores e artesãos para apresentar o Programa Patrulha Rural uma iniciativa que busca reforçar a segurança no campo e estreitar os laços com as comunidades da região.

A ação foi conduzida pelo Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI), com sede em Soure, e teve como objetivo mostrar ao público como funciona o programa, suas áreas de atuação e os benefícios do policiamento voltado às zonas rurais do Marajó Oriental. Além disso, os policiais divulgaram os canais de pré-cadastro, que permitem que os produtores manifestem interesse em participar da iniciativa.

Criado em 2022, o Patrulha Rural é um programa que capacita policiais para atuarem com foco nas necessidades específicas do campo, com uso de tecnologias como drones e mapeamento georreferenciado das propriedades. No Marajó, o projeto começou a ser implementado no início de 2025.

Tecnologia no combate ao crime

Um dos principais diferenciais da Patrulha Rural é o uso do georreferenciamento com GPS, que permite o cadastro e a localização exata das propriedades rurais. Isso facilita o planejamento de ações preventivas e garante uma resposta mais rápida em caso de ocorrências.

Para reforçar essa atuação, entre os dias 7 e 10 de julho, o CPR XI realizou uma capacitação técnica voltada ao uso de drones. Ao todo, 30 policiais foram habilitados para operar os equipamentos com segurança e eficiência. A formação foi feita em parceria com a Faepa/Senar e incluiu conteúdos sobre legislação, manobras, mapeamento aéreo, captação de imagens e uso dos drones em operações policiais.

Essas informações vão permitir também que os produtores recebam orientações de segurança e se comuniquem diretamente com o Batalhão Rural, que contará com uma central de monitoramento para acompanhar as áreas mapeadas e agir com mais agilidade diante de crimes como roubo de gado ou búfalos.

Expansão no Marajó

Segundo o comandante do CPR XI, coronel Guimarães, o programa é uma extensão dos trabalhos já realizados em municípios como Marabá e Castanhal. “O Marajó tem uma área rural extensa e enfrentamos desafios como o furto de búfalos. A ideia é usar o georreferenciamento e os drones para mapear melhor as áreas e direcionar o policiamento, reduzindo o tempo de resposta e aumentando o controle da região”, destacou.

A expectativa é de que a iniciativa fortaleça a segurança no campo e promova mais qualidade de vida para quem vive e trabalha nas comunidades rurais do Marajó.

Imagem: Agência Pará