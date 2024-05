Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) lança Catálogo de Serviços 50+

O Catálogo de Serviços 50+, lançado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (Sefa) apresenta, em formato eletrônico e linguagem simples os 50 serviços mais solicitados no atendimento presencial e virtual da Sefa. O documento quer facilitar o aceso aos serviços, estimulando que o cidadão inicie a solicitação com toda a documentação necessária. O catálogo explica qual é o serviço é disponibilizado, como solicitá-lo e quais os documentos necessários e os formulários disponíveis na internet, por meio de links.

“A Secretaria da Fazenda do Pará busca a excelência no atendimento ao cidadão, e com isso cumpre a missão institucional de trabalhar para a melhoria da vida das pessoas e para o desenvolvimento sustentável do Estado do Pará, por meio da gestão fazendária com equilíbrio das contas públicas. A Sefa tem realizado diversas iniciativas para se aproximar mais da sociedade e atender as demandas dos contribuintes”, afirma o secretário da Fazenda, René Sousa Júnior.

A Sefa desenvolve um programa de modernização da administração fazendária que promove a melhoria contínua da gestão, estimula a capacitação dos servidores e busca utilizar as mais modernas ferramentas tecnológicas na gestão tributária e financeira.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação