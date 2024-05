Presidente Vargas vira grande espaço de lazer com atrações e serviços para a população neste domingo,26

Arraial do Pavulagem, Tropa do Forró, Banda Xeiro Verde, MC Dourado, DJ Vítor, Rock Doido, Tudão Crocodilo e a Banda da Guarda Municipal de Belém são as principais atrações da 4ª edição do Projeto Avenida Cultural, que será realizada neste domingo, 26, na avenida Presidente Vargas.

O evento terá quatro palcos para uma vasta programação de shows que vão do rock ao gospel. Também haverá espaços de lazer, esportes, saúde e praça de alimentação, que irão ocupar sete quarteirões da Presidente Vargas, da rua Santo Antônio até a Carlos Gomes, das 8h às 15h.

A Avenida Cultural é um projeto da Prefeitura de Belém, realizado por meio diversos órgãos municipais, sob a coordenação da Agência Distrital de Icoaraci (Adic) e Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel). A expectativa é de que 20 mil pessoas passem pela Avenida Cultural durante as sete horas de realização do evento.

“A nossa expectativa para esta quarta edição da Avenida Cultural é de um grande evento, um grande encontro de arte, esporte, lazer, cultura e cidadania promovido pela Prefeitura de Belém”, afirma o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto. Ele destaca como a grande novidade deste ano as atrações gospel, com a realização de cultos e apresentações musicais.

Inês Silveira, presidente da Fumbel, afirma que a Avenida Cultural é “um presente que a Prefeitura dá para quem visita Belém e para quem mora em Belém. É um momento de celebração da educação patrimonial, da cultura, da conscientização do meio ambiente”.

A Presidente Vargas, que no dia a dia é uma avenida comercial, “vai ser o palco de cultura, de música, de tudo aquilo que a população de Belém precisa nesse momento que é o acesso ao melhor que a gente pode fazer em respeito à população, em respeito ao meio ambiente, em respeito à produção cultural que a nossa cidade”, completa Inês Silveira.

Quarteirões

Quarteirão Pavulagem – O grupo Arraial do Pavulagem será a atração do Quarteirão Pavulagem, entre as ruas Gaspar Viana e Santo Antônio, onde será montado um palco com telão. A programação estará sob a responsabilidade da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Quarteirão Bora-Dalhe – O Quarteirão Bora-Dalhe, entre as ruas Santo Antônio e 28 de Setembro, será uma praça de alimentação com quatro grandes tendas, mesas e cadeiras para a degustação de pratos para todos os gostos. O espaço será administrado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Quarteirão Égua do Rock Doido – No Quarteirão Égua do Rock Doido, entre as ruas 28 de Setembro e Manoel Barata, será montado um palco com telão, onde haverá apresentações de grupos de rock. A Adic ficará responsável pela programação que inclui as apresentações dos grupos Rock Doido, Banda Xeiro Verde e Tudão Crocodilo e de MC Dourado e DJ Vítor.

Quarteirão Educação, Ciência, Tecnologia & Saúde Pai D’Égua – No Quarteirão Educação, Ciência, Tecnologia & Saúde Pai D’Égua, entre as ruas Manoel Barata e Ó de Almeida, as secretarias de Educação (Semec) e de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (Segep), a Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), a Fundação Escola Bosque (Funbosque) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) vão ofertar diversos serviços.

A Semob vai fazer a Interdição do trânsito na avenida Presidente Vargas e apresentará o Jogo Educativo de Mobilidade Urbana. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realizará diversas ações voltadas para a promoção da saúde e bem-estar da comunidade, incluindo, educação em saúde, vacinação e orientação e divulgação do Programa Família + Saudável.

Os serviços incluem aferição de pressão Aarterial e glicemia; vacinação de adolescentes e adultos, com testes rápidos para covid-19; atividades lúdicas e distribuição de materiais educativos sobre dengue, reciclagem, doenças crônicas não transmissíveis, alimentação saudável, arboviroses e educação no trânsito; vacinação antirrábica de animais; educação sexual, orientação sobre Prep (uso programado de medicamento anti-HIV) e PEP (o uso de medicamento anti-HIV em caráter de urgência, após uma situação de risco); e distribuição de preservativos.

A Secretaria de Proteção e Defesa Animal (Sepda) vai oferecer serviços de orientação clínica, com a presença de médicos veterinários e também fará cadastros novos para os serviços do Hospital Municipal Dr. Vahia. O Samu 192 estará presente com uma ambulância, pronta para atender a população em casos de urgência e emergência.

Quarteirão Gospel – Entre as ruas Ó de Almeida e Aristides Lobo, será montado um palco com telão para apresentações de show de música gospel. O Quarteirão Gospel será administrado pela Secretaria de Urbanismo (Seurb) e terá cultos e shows gospel com as participações da Assembleia de Deus e Igreja Quadrangular, entre outras igrejas evangélicas.

Quarteirão Esporte e Lazer – No Quarteirão Esporte e Lazer, entre ruas Aristides Lobo e Riachuelo, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) haverá uma área coberta com mesas e cadeiras e três tendas, onde serão oferecidos diversos jogos para a diversão dos participantes.

A programação inclui música eletrônica, apresentações da melhor idade Santo Agostinho, Escola Tartaruga do Skate, grupo melhor idade Equilibrium, do conjunto Maguari; e grupo folclórico UMS Satélite. Haverá ainda aulão, alongamento, ginástica, ritmos, concurso de brega e as apresentações do grupo de carimbó Carimboleiras, do conjunto Satélite e João Parente.

Quarteirão A COP é Nossa – O Quarteirão “A COP é Nossa”, entre ruas Riachuelo e Carlos Gomes, ficará sob a responsabilidade das secretarias de Meio Ambiente (Semma) e de Saneamento (Sesan) e também terá um palco com telão.

Segurança

A Guarda Municipal de Belém (GMB) vai participar da ação levando segurança e apoio no bloqueio de vias e levará como atrações a Banda de Música, que vai fazer apresentação de músicas regionais e nacionais, e o Grupamento de Ações Táticas com Cães que vai apresentar os cães adestrados de faro, ataque e proteção. No total, 50 servidores da Guarda vão participar do evento com seis viaturas e quatro motos.



Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém