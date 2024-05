Sedap realiza Festival Internacional Açaí Pará, de 14 a 16 de maio

No período de 14 a 16 de maio, será realizado, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia, o Festival Internacional Açaí Pará. A programação tem como objetivo divulgar e estimular a produção de açaí no Pará, que é campeão absoluto na produção nacional do fruto. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o estado produz mais de 93% de açaí no Brasil. O festival marcará, também, o início da safra da cultura extrativista.

A programação é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) por meio da Diretoria de Feiras e Mercados e da Diretoria Agropecuária (Didag), através da Gerência de Fruticultura. Esta é a segunda edição do Açaí Pará.

O evento terá a participação de batedores, produtores, representantes do setor privado, de órgãos públicos, entre outros.

Como parte das atividades, será ofertada capacitação de boas práticas aos batedores de açaí. O treinamento prático e teórico será repassado por técnicos das Vigilâncias Sanitárias do Estado e do Município de Belém.

O Festival conta com o apoio do Instituto Ver-o-Peso, do Instituto Açaí é Nosso (IAN), além dos órgãos públicos que estarão participando da programação, como a Cosanpa, Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Fundação Amazônica de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Fábrica Esperança, a Secretaria de Estado de Justiça (Seju), Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e o Banpará. O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) também participará da programação.

Além das capacitações, exposição de produtos feitos à base de açaí, degustação e apresentações culturais, o público poderá conhecer o protótipo da tecnologia utilizada na Colômbia, mais precisamente em Puerto Assis, no estado de Putumayo, para coleta de flores e cachos de dendê e que deverá ser adaptado no Pará para o transporte do açaí cultivado em área de difícil acesso.

Serviço:

O Festival Internacional Açaí Pará será de 14 e 15 de maio, a partir das 14h, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Já no dia 16, a programação de encerramento será no Porto do Açaí, na avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, a partir das 4h da manhã.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar