Sinobras está com vagas de emprego abertas no Pará e Tocantins

A SINOBRAS, unidade matriz, e a SINOBRAS Florestal, ambas empresas do Grupo Aço Cearense, estão com diversas vagas de emprego abertas para atuação em Marabá (PA) e São Bento (TO), respectivamente. As inscrições podem ser feitas até o dia 14/6.

Na SINOBRAS, as vagas são para os cargos de Operador, Comprador de Materiais, Planejador Elétrico Jr., Auxiliar de Inspeção e Assistente Administrativo. Já a SINOBRAS Florestal está contratando Mantenedor Mecânico II, III e IV, Mantenedor Elétrico, Motorista de Carreta e Operador de Equipamentos Móveis.

Todas as vagas são afirmativas para mulheres e pessoas com deficiência (PcD) e para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site do Grupo (https://www.grupoacocearense.com.br), clicar em contatos, acessar o “Trabalhe Conosco”, clicar na vaga desejada e realizar a inscrição.

Os currículos dos candidatos passarão por triagem de acordo com os requisitos mencionados para vaga, e os candidatos selecionados serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, como testes, entrevistas e exames médicos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias.

Foto Reprodução: revistamineracao.com.br