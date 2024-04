Seduc adere ao Internet Brasil e assegura chips de internet a alunos da rede estadual

Garantir que os estudantes, que mais precisam, tenham acesso à internet de qualidade e possam potencializar o processo de ensino-aprendizagem e o acesso à informação. Esse é o objetivo da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) ao aderir ao programa “Internet Brasil” que distribui chips de internet gratuitamente para estudantes cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A Seduc reforça a necessidade de que as 898 escolas estaduais demonstrarem interesse, até 30 de abril, pelo site do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do Governo Federal, disponível aqui.

“Esse é mais um passo importante para garantir que nossos estudantes tenham acesso à internet, uma ferramenta fundamental não apenas para a educação, mas para se estar conectado com o mundo. Essa é mais uma parceria com o Governo Federal que tem atuado muito próximo e valorizado a educação paraense. Seguimos juntos trabalhando por uma educação mais conectada e de qualidade para todos os nossos estudantes”, disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

A Seduc realizará um encontro ao vivo com diretores para tirar dúvidas na segunda-feira (22), às 15h, no canal do YouTube da pasta, disponível aqui.

Critérios – O estudante precisa ​​estar cadastrado no CadÚnico; Já ter acesso a um dispositivo móvel; ser estudante da educação básica na rede pública de ensino (a partir do 3º ano do ensino fundamental); Não ter chip de outros programas do Governo; Atender aos demais critérios de distribuição da sua escola.

Sobre o programa – O programa Internet Brasil vai entregar chips de banda larga móvel gratuitos para milhares de estudantes da educação básica na rede pública de ensino inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Com o Internet Brasil, os estudantes terão a oportunidade de acesso à internet de qualquer lugar. É mais informação para o estudante e sua família. O Internet Brasil possibilita às instituições a proporcionarem educação de onde estiverem e a qualquer hora também. A conexão pela internet democratiza o acesso à informação, promove inclusão digital e ainda favorece a criação de novos formatos de ensino.

Texto de Marcelo Júnior / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seduc